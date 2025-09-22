Михаил Мишустин участвует в форуме «Микроэлектроника 2025» в Сириусе

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в форуме «Микроэлектроника 2025», который проходит в Сириусе.
Как сообщается на странице форума в соцсетях, Мишустин открыл пленарное заседание, выступив с приветственным словом. Затем провел осмотр выставки, где ознакомился с образцами микроэлектронной продукции, производимой отечественными компаниями.
Премьер-министр в преддверии Дня работника электронной промышленности поблагодарил представителей отрасли за их труд. Он выразил уверенность в том, что идеи и предложения, которые прозвучат на форуме, помогут ответить на многие текущие вызовы и будут способствовать активному формированию суверенного и конкурентоспособного облика микроэлектроники.