Михаил Мишустин участвует в форуме «Микроэлектроника 2025» в Сириусе

В Сириусе 22 сентября проходит Российский форум «Микроэлектроника 2025».

Источник: Reuters

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в форуме «Микроэлектроника 2025», который проходит в Сириусе.

Как сообщается на странице форума в соцсетях, Мишустин открыл пленарное заседание, выступив с приветственным словом. Затем провел осмотр выставки, где ознакомился с образцами микроэлектронной продукции, производимой отечественными компаниями.

Премьер-министр в преддверии Дня работника электронной промышленности поблагодарил представителей отрасли за их труд. Он выразил уверенность в том, что идеи и предложения, которые прозвучат на форуме, помогут ответить на многие текущие вызовы и будут способствовать активному формированию суверенного и конкурентоспособного облика микроэлектроники.