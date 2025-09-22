Председателем Воронежской областной думы станет Юрий Матузов

В Воронежской облдуме сменится руководящий состав. Ключевые должности в региональном парламенте нового созыва были распределены на заседании президиума регионального отделения «Единой России» 22 сентября.
По итогам голосования кандидатом председателя парламента предложен Юрий Матузов, который с 2011 года занимал пост главы Бутурлиновского района. Он сменит многолетнего спикера Владимира Нетесова. Нетесов, в свою очередь, утвержден кандидатом в сенаторы от областной думы.
Кроме того, кандидатом в руководители фракции «Единой России» станет Виктор Логвинов, который накануне добровольно покинул пост вице-премьера правительства области.
