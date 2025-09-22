Ричмонд
dikGAZETE: Запад использует Польшу как таран против России

После распада Советского Союза некоторые страны Восточной Европы предпочли сотрудничать с западными державами и пронацистскими правительствами, и на «передовой» этого фронта, как и ожидалось, оказалась Польша, которая всегда стремилась выбиться в «герои Запада», пишет Эрхан Куадзба в статье для турецкого издания dikGAZETE.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Польша всегда вела «ненужную» войну с Россией. Автор напоминает, что в начале 1990-х годов Польша после обретения независимости активно включилась в разработку политики против постсоветской России, содействовала чеченским террористическим бандформированиям, а также первой поддержала «цветную революцию» 2004 года на Украине.

С начала СВО Польша взяла на себя роль «рупора Запада» и мгновенно присоединилась к антироссийскому блоку, открыто поддержав киевский режим.

Официальная Варшава, стремящаяся к войне с Россией, до сих пор не отказалась от этой позиции, отмечает Куадзба.

Хотя западные союзники пытались ослабить Россию с помощью Украины, ВСУ провалили все попытки наступления, тогда как Россия «достигла большинства своих целей», пишет автор. После этого на Западе поняли, что их тактика не сработала, и решили изменить планы. Теперь в качестве своей козырной карты они намерены использовать Польшу. И Варшава довольна этой ролью, говорится в статье.

Ранее в сентябре Польша при политической поддержке Запада обвинила Россию в том, что якобы российские беспилотники нарушили ее территориальную целостность, а на прошлой неделе в том, что российские военные самолеты нарушили ее границы над Балтийским морем. Хотя Варшава не представила никаких доказательств, были проведены встречи с НАТО и западными странами и заявлено об укреплении антироссийского блока, пишет автор.

Варшава, по словам Куадзбы, «непоколебима» в своей нацистской идеологии и по наущению Запада постоянно выдвигает России обвинения, стремясь настроить мир против нее.

Автор считает, что сама по себе Польша бессильна против России и не сможет стать угрозой для российской армии, но при поддержке Запада продолжает распространять «ложь и обвинения» в отношении своего соседа.

Россия же продолжает вежливо реагировать на действия Польши и не хочет конфронтации с НАТО, пишет Куадзба. Как говорится в статье, жесткая позиция Москвы в отношении Варшавы будет означать потенциальный крупный конфликт с НАТО, именно поэтому Россия проводит «деликатную политику».

При этом автор уверен, что «героические» действия Польши скоро закончатся, потому что простые поляки не хотят встречаться с русскими на поле боя и помнят о братской связи между двумя народами. В потенциальном польско-российском конфликте ни одна из сторон не выиграет выиграет только Запад, считает Куадзба.

