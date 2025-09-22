Согласно статье, Польша всегда вела «ненужную» войну с Россией. Автор напоминает, что в начале 1990-х годов Польша после обретения независимости активно включилась в разработку политики против постсоветской России, содействовала чеченским террористическим бандформированиям, а также первой поддержала «цветную революцию» 2004 года на Украине.
Официальная Варшава, стремящаяся к войне с Россией, до сих пор не отказалась от этой позиции, отмечает Куадзба.
Хотя западные союзники пытались ослабить Россию с помощью Украины, ВСУ провалили все попытки наступления, тогда как Россия «достигла большинства своих целей», пишет автор. После этого на Западе поняли, что их тактика не сработала, и решили изменить планы. Теперь в качестве своей козырной карты они намерены использовать Польшу. И Варшава довольна этой ролью, говорится в статье.
Ранее в сентябре Польша при политической поддержке Запада обвинила Россию в том, что якобы российские беспилотники нарушили ее территориальную целостность, а на прошлой неделе — в том, что российские военные самолеты нарушили ее границы над Балтийским морем. Хотя Варшава не представила никаких доказательств, были проведены встречи с НАТО и западными странами и заявлено об укреплении антироссийского блока, пишет автор.
Варшава, по словам Куадзбы, «непоколебима» в своей нацистской идеологии и по наущению Запада постоянно выдвигает России обвинения, стремясь настроить мир против нее.
Россия же продолжает вежливо реагировать на действия Польши и не хочет конфронтации с НАТО, пишет Куадзба. Как говорится в статье, жесткая позиция Москвы в отношении Варшавы будет означать потенциальный крупный конфликт с НАТО, именно поэтому Россия проводит «деликатную политику».
При этом автор уверен, что «героические» действия Польши скоро закончатся, потому что простые поляки не хотят встречаться с русскими на поле боя и помнят о братской связи между двумя народами. В потенциальном польско-российском конфликте ни одна из сторон не выиграет — выиграет только Запад, считает Куадзба.