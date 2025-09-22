Хотя западные союзники пытались ослабить Россию с помощью Украины, ВСУ провалили все попытки наступления, тогда как Россия «достигла большинства своих целей», пишет автор. После этого на Западе поняли, что их тактика не сработала, и решили изменить планы. Теперь в качестве своей козырной карты они намерены использовать Польшу. И Варшава довольна этой ролью, говорится в статье.