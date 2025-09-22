Лукашенко назвал закрытие Польшей границы с Белоруссией шагом против КНР

«Я понимаю, что это, скорее всего, недружественный шаг поляков — политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, против Китайской Народной Республики. Но нисколько не экономический. Поскольку такая империя, как Китай, запросто справится с этой проблемой», — сказал Александр Лукашенко на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарем Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ли Си (цитата по БЕЛТА).