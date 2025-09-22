Метшин представил концепцию развития Казани на ближайшие пять лет

Чаяния, идеи и пожелания людей стали источником нашей предвыборной программы, которая отражает новые вызовы, стоящие перед Казанью.
Среди направлений — коммунальный апгрейд, как выразился мэр. Он отметил, что сфера ЖКХ испытывает «хроническое недофинансирование», из-за чего город столкнулся с большим процентом износа коммунальных сетей. По его словам, документация на реконструкцию самых аварийных участков уже разработана. Еще одна задача — создать и реализовать программу по модернизации домов с газовыми колонками.
Метшин отметил, что за 20 лет работы мэром увидел, как «Казань буквально выплеснулась за свои границы». Он сказал о проблеме маятниковой миграции, когда ежедневно более 100 тыс. человек приезжают в столицу Татарстана на работу. Отсюда еще одно направление программы «Большая Казань» — нужно объединять пригородные районы с Казанью в рамках Казанской городской агломерации.
Метшин заявил, что работа по повышению качества городской среды будет продолжена. В городе будут и дальше заниматься реновацией промзон, развивать общественный транспорт, а также реализовывать концепцию «Казань — город на воде».
Отдельный блок программы «Большая Казань» посвящен экологии и устойчивому развитию города. Поставлена цель снизить количество мусора, вывозимого на мусорные полигоны, и создать условия для раздельного сбора отходов, развития сферы переработки вторсырья.
«Мы в ответе за то, в какой Казани будут жить наши дети, внуки и следующие поколения казанцев», — заявил мэр Казани.