Метшин представил концепцию развития Казани на ближайшие пять лет

Метшин отметил, что за 20 лет работы мэром увидел, как «Казань буквально выплеснулась за свои границы». Он сказал о проблеме маятниковой миграции, когда ежедневно более 100 тыс. человек приезжают в столицу Татарстана на работу. Отсюда еще одно направление программы «Большая Казань» — нужно объединять пригородные районы с Казанью в рамках Казанской городской агломерации.