Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Метшин представил концепцию развития Казани на ближайшие пять лет

Ильсур Метшин, которого сегодня переизбрали мэром Казани на новый срок, представил концепцию развития города на ближайшие пять лет. Программу «Большая Казань» он анонсировал на первой сессии Казгордумы пятого созыва.

Источник: ИА Татар-информ

Чаяния, идеи и пожелания людей стали источником нашей предвыборной программы, которая отражает новые вызовы, стоящие перед Казанью.

сказал Метшин

Среди направлений — коммунальный апгрейд, как выразился мэр. Он отметил, что сфера ЖКХ испытывает «хроническое недофинансирование», из-за чего город столкнулся с большим процентом износа коммунальных сетей. По его словам, документация на реконструкцию самых аварийных участков уже разработана. Еще одна задача — создать и реализовать программу по модернизации домов с газовыми колонками.

Метшин отметил, что за 20 лет работы мэром увидел, как «Казань буквально выплеснулась за свои границы». Он сказал о проблеме маятниковой миграции, когда ежедневно более 100 тыс. человек приезжают в столицу Татарстана на работу. Отсюда еще одно направление программы «Большая Казань» — нужно объединять пригородные районы с Казанью в рамках Казанской городской агломерации.

Метшин заявил, что работа по повышению качества городской среды будет продолжена. В городе будут и дальше заниматься реновацией промзон, развивать общественный транспорт, а также реализовывать концепцию «Казань — город на воде».

Отдельный блок программы «Большая Казань» посвящен экологии и устойчивому развитию города. Поставлена цель снизить количество мусора, вывозимого на мусорные полигоны, и создать условия для раздельного сбора отходов, развития сферы переработки вторсырья.

«Мы в ответе за то, в какой Казани будут жить наши дети, внуки и следующие поколения казанцев», — заявил мэр Казани.