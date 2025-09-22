Генсеком ООН может стать женщина, пишет Bloomberg

В то же время агентство отмечает, что США, вероятно, предпочтут руководителя, который, в первую очередь, будет отвечать американским приоритетам. По этой причине Блумберг предполагает, что Вашингтон может поддержать кандидатуру гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за его позицию по ядерной программе Ирана, инициативам DEI (разнообразия, равенства и инклюзивности) и целям устойчивого развития ООН.