По-новому увеличивать пенсионные накопления казахстанцев хочет Нацбанк

Пенсионные накопления казахстанцев не лежат «мертвым грузом». Средства, которые хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), постоянно инвестируются Национальным банком и частными управляющими в различные финансовые инструменты, чтобы принести своим реальным владельцам, то есть казахстанцам, дополнительный доход.