По-новому увеличивать пенсионные накопления казахстанцев хочет Нацбанк

Нацбанк и правительство Казахстана планируют расширить список инструментов для инвестирования пенсионных накоплений, чтобы увеличить доходность ЕНПФ. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Пенсионные накопления казахстанцев не лежат «мертвым грузом». Средства, которые хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), постоянно инвестируются Национальным банком и частными управляющими в различные финансовые инструменты, чтобы принести своим реальным владельцам, то есть казахстанцам, дополнительный доход.

В скором времени возможностей увеличить накопления может стать больше. Национальный банк РК и правительство Казахстана разработали проект постановления по расширению перечня инвестиционных инструментов в рамках управления активами ЕНПФ, находящимися в доверительном управлении Нацбанка.

Если проще: Нацбанк хочет по-новому размещать деньги ЕНПФ — в те инструменты, которые позволят повысить доходность пенсионных накоплений в долгосрочной перспективе.

Что планируют добавить:

  • инвестиции — вложения в такие нетрадиционные финансовые инструменты, как фонды недвижимости, инфраструктуры, частного капитала и хедж-фонды;
  • инвестирование в SPV-компании (компании специального назначения), которые создаются под конкретный проект или актив;
  • сдача ценных бумаг «в аренду» заемщику, который будет платить комиссию за их использование, а также предоставлять обеспечение в виде других ценных бумаг и денежных средств.

Как считают в Нацбанке, новые инструменты помогут увеличить доходность пенсионных активов ЕНПФ с учетом их долгосрочного характера.