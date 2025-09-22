Ричмонд
ПАС призвал выйти на избирательные участки мертвых: ЦИК Молдовы приглашает на выборы людей, которых давно нет в живых — родственники в шоке

Сколько мертвых душ окажется в списках избирателей, «свободно изъявивших свой голос».

Источник: Комсомольская правда

ЦИК приглашает на выборы человека, умершего четверть века назад. Более того, когда он скончался, ему не было и 18, а значит прежде он никогда не голосовал.

Об этом пишет сестра давно усопшего, задаваясь вопросом, сколько ж мертвых душ окажется в списках избирателей, «свободно изъявивших свой голос»?

Сколько Майе надо, столько и будет.

Когда «избиратель» скончался, ему не было и 18, а значит прежде он никогда не голосовал. Фото: соцсети.

