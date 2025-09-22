ПАС призвал выйти на избирательные участки мертвых: ЦИК Молдовы приглашает на выборы людей, которых давно нет в живых — родственники в шоке

ЦИК приглашает на выборы человека, умершего четверть века назад. Более того, когда он скончался, ему не было и 18, а значит прежде он никогда не голосовал.
Об этом пишет сестра давно усопшего, задаваясь вопросом, сколько ж мертвых душ окажется в списках избирателей, «свободно изъявивших свой голос»?
Сколько Майе надо, столько и будет.
Когда «избиратель» скончался, ему не было и 18, а значит прежде он никогда не голосовал. Фото: соцсети Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Когда «избиратель» скончался, ему не было и 18, а значит прежде он никогда не голосовал. Фото: соцсети.
Читайте также:
Таинственные «синие» доллары: В чем их ценность и опасность для граждан Молдовы.
Сезон отпусков и туризма еще в разгаре, и путешественников из Молдовы беспокоит всегда актуальный вопрос: какие доллары с собой брать — синие или зеленые? (далее…).
Развернув «охоту на ведьм», Санду финансовой политикой наказала всю Молдову: Пострадают люди из диаспоры, которые не могут доказать источник средств.
Трудовые мигранты теперь не знают, как совершать крупные покупки в родной стране (далее…).
Шикарный и недорогой отдых в бархатный сезон: Топ курортов для осеннего отпуска с вылетом из Кишинева.
Несмотря на то, что лето закончилось, шанс насладиться теплой погодой и понежиться на пляже все еще есть (далее…).