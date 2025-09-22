Лукашенко назвал Польшу конем-скакуном из-за закрытия границы с Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с китайским политиком назвал Польшу конем-скакуном из-за закрытия границы с Беларусью, сообщила пресс-служба президента.
Так, члену Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарю Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ли Си белорусский лидер сказал, что закрытие Польшей границы с Беларусью является недружественным политическим шагом против Китая.
— Это, скорее всего, недружественный шаг поляков — политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, против Китайской Народной Республики. Но нисколько не экономический, — уверен глава Беларуси.
При этом Лукашенко с уверенностью заявил о том, что Китай запросто справится со сложившейся проблемой.
— Но тема звучит, — заметил он.
А затем белорусский президент добавил, что хотел бы поделиться с китайским чиновником данными по этому вопросу, которыми обладает Беларусь. Но сделать это он хочет «один на один» после официальной части встречи. Но также он сказал, что Польша во всей ситуации похожа на «коня-скакуна», блюдущего чужие интересы.
— Дело здесь не в Беларуси. Ну, а Польша играет роль какого-то коня-скакуна в пользу других государств, — констатировал белорусский президент.
Также белорусский лидер хочет обсудить с Китаем отношения с Россией и Украиной.