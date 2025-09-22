Алексей Сапронов назначен на пост зампреда правительства Воронежской области

Соответствующий указ главой региона Александром Гусевым уже подписан.
При этом временно исполнять обязанности главы регионального Минсельхоза будет Светлана Петрова — первый заместитель министра.
Об отставке Виктора Логвинова стало известно утром 22 сентября. Он покинул занимаемую должность по собственному желанию.
Ранее стало известно, что чиновник войдет в состав Воронежской облдумы восьмого созыва. Представители «Единой России» уже подтвердили, что Логвинов, скорее всего, возглавит фракцию в облдуме. Также сегодня стало известно, что свой пост покидает председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.
СПРАВКА
Алексей Сапронов родился в 1985 году в Ярославле. Имеет диплом ВГАСУ о высшем образовании (факультет экономики и управления). Кандидат экономических наук. Ранее занимал различные должности в коммерческих, а также государственных структурах. В период с 2019 по 2023 годы возглавлял департамент аграрной политики Воронежской области, с 2023 года являлся министром сельского хозяйства региона.