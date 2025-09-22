Путин проводит оперативное совещание с Совбезом. Видео

Глава государства регулярно проводит оперативные совещания с постоянными членами Совбеза. Президент является его председателем. Последняя такая встреча состоялась 29 августа 2025 года, напоминает РБК. На оперативном совещании Совбеза 29 августа Путин предложил обсудить работу России с рядом стран СНГ, сообщала пресс-служба Кремля.
Совет безопасности помогает президенту обеспечивать национальные интересы страны, формирует государственную политику в сфере безопасности и следит за ее реализацией. Также Совбез прогнозирует, выявляет, анализирует и оценивает внутренние и внешние угрозы, разрабатывает меры для их нейтрализации. Кроме того, он определяет основные направления внешней и военной политики, указывает «РИА Новости».
Постоянные члены Совета безопасности:
- премьер Михаил Мишустин;
- председатели Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко;
- заместитель председателя совета Дмитрий Медведев;
- министр обороны Андрей Белоусов;
- глава МИД Сергей Лавров;
- директор ФСБ Александр Бортников;
- директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин;
- руководитель администрации президента Антон Вайно;
- глава МВД Владимир Колокольцев и др.
Также 22 сентября 2025 года в 17:00 мск пройдет экстренное заседание Совбеза ООН, которое созвала Эстония, указывает «Коммерсантъ». Ранее эстонские власти заявляли, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 России нарушили воздушное пространство страны.