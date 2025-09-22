Ричмонд
Путин проводит оперативное совещание с Совбезом. Видео

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сегодня сделает важные заявления на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Песков не раскрыл, каким темам будут посвящены заявления главы государства.

Глава государства регулярно проводит оперативные совещания с постоянными членами Совбеза. Президент является его председателем. Последняя такая встреча состоялась 29 августа 2025 года, напоминает РБК. На оперативном совещании Совбеза 29 августа Путин предложил обсудить работу России с рядом стран СНГ, сообщала пресс-служба Кремля.

Совет безопасности помогает президенту обеспечивать национальные интересы страны, формирует государственную политику в сфере безопасности и следит за ее реализацией. Также Совбез прогнозирует, выявляет, анализирует и оценивает внутренние и внешние угрозы, разрабатывает меры для их нейтрализации. Кроме того, он определяет основные направления внешней и военной политики, указывает «РИА Новости».

Постоянные члены Совета безопасности:

Также 22 сентября 2025 года в 17:00 мск пройдет экстренное заседание Совбеза ООН, которое созвала Эстония, указывает «Коммерсантъ». Ранее эстонские власти заявляли, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 России нарушили воздушное пространство страны.

Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше