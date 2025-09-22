Путин проводит оперативное совещание с Совбезом. Видео

Совет безопасности помогает президенту обеспечивать национальные интересы страны, формирует государственную политику в сфере безопасности и следит за ее реализацией. Также Совбез прогнозирует, выявляет, анализирует и оценивает внутренние и внешние угрозы, разрабатывает меры для их нейтрализации. Кроме того, он определяет основные направления внешней и военной политики, указывает «РИА Новости».