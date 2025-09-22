Во время атаки ВСУ на Форос в Крыму пострадали граждане Белоруссии

«Ответят по полной за это как всегда. Очень сильно в ближайшее время пострадает их военная инфраструктура, а по гражданским, как бы нас ни провоцировали, мы бить все равно не будем. Ответят очень серьезно. В ближайшее время военные объекты, находящиеся на территории Украины, лучше покинуть им, чтобы не пострадать — вот совет всем тем, кто там находится, потому что многих, наверное, просто не будет», — сказал парламентарий.