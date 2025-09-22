EUObserver: новые санкции ЕС против РФ могут коснуться туризма

19 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения ЕК по 19-му пакету антироссийских санкций. Они включают, в частности, запрет на импорт российского СПГ в ЕС с января 2027 года, а также меры в отношении криптовалют и банков.