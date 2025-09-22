Ричмонд
EUObserver: новые санкции ЕС против РФ могут коснуться туризма

БРЮССЕЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Продвигаемые Еврокомиссией (ЕК) новые санкции против России предусматривают ограничения в сфере туризма. Об этом сообщил портал EUObserver со ссылкой на предложения ЕК по 19-му пакету антироссийских санкций.

Источник: Reuters

«Будет запрещено оказывать услуги, напрямую связанные с туризмом в России», — приводит портал выдержку из документа. О каких конкретно услугах идет речь, не уточняется.

EUObserver также напоминает, что в 2024 году ЕС выдал россиянам 552 тыс. шенгенских туристических визы, что на 10% больше, чем в 2023 году.

В 2014 году ЕС ввел запрет на оказание туристических услуг на территории Крыма.

19 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения ЕК по 19-му пакету антироссийских санкций. Они включают, в частности, запрет на импорт российского СПГ в ЕС с января 2027 года, а также меры в отношении криптовалют и банков.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил в интервью газете «Известия», что предложения ЕС по 19-му пакету санкций демонстрируют, что санкционная политика сообщества себя исчерпала.

