Среди упавших в Польше дронов не нашли БПЛА с боевой частью

«На данный момент не выявлено ни одного случая использования вооруженного дрона, который мог бы взорваться или иным образом причинить вред жителям. Нет оснований полагать, что какая-либо из находок представляла угрозу», — отметил Туск.
Премьер не уточнил, сколько конкретно дронов нарушили воздушное пространство страны. «Мы узнаем, сколько дронов упало, когда их всех найдут», — сказал Туск.
Обломки очередного беспилотника нашли в Польше 20 сентября. Предположительно, это может быть последний из 19 дронов, прилетевших в Польшу в ночь на 10 сентября, сообщили в полиции.
Туск заявил, что дроны были российскими. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш отметил, что доказательств этому нет, а позже добавил, что БПЛА в Польшу прилетели с Украины. Минобороны России указывало, что объектов для ударов по территории Польши не назначалось.
В связи с инцидентом НАТО запустило операцию «Восточный часовой». В ней задействованы военнослужащие Великобритании, Германии, Дании, Франции и других участников НАТО.