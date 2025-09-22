Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Среди упавших в Польше дронов не нашли БПЛА с боевой частью

Дронов с боевой частью не нашли на польской территории после нарушения в ночь на 10 сентября воздушного пространства республики несколькими БПЛА, заявил польский премьер-министр Дональд Туск, передает Business Insider.

Источник: Reuters

«На данный момент не выявлено ни одного случая использования вооруженного дрона, который мог бы взорваться или иным образом причинить вред жителям. Нет оснований полагать, что какая-либо из находок представляла угрозу», — отметил Туск.

Премьер не уточнил, сколько конкретно дронов нарушили воздушное пространство страны. «Мы узнаем, сколько дронов упало, когда их всех найдут», — сказал Туск.

Обломки очередного беспилотника нашли в Польше 20 сентября. Предположительно, это может быть последний из 19 дронов, прилетевших в Польшу в ночь на 10 сентября, сообщили в полиции.

Туск заявил, что дроны были российскими. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш отметил, что доказательств этому нет, а позже добавил, что БПЛА в Польшу прилетели с Украины. Минобороны России указывало, что объектов для ударов по территории Польши не назначалось.

В связи с инцидентом НАТО запустило операцию «Восточный часовой». В ней задействованы военнослужащие Великобритании, Германии, Дании, Франции и других участников НАТО.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше