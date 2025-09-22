Ричмонд
Эстония заявила о готовности доказать нарушение воздушного пространства

У Эстонии есть «неопровержимые доказательства» нарушения Россией воздушного пространства, заявил высокопоставленный эстонский дипломат, канцлер МИДа Йонатан Всевиов в беседе с ERR.

Источник: AP 2024

По его словам, случившееся на прошлой неделе — «побочный эффект от происходящего на Украине».

19 сентября Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства тремя перехватчиками МиГ-31 у острова Вайндло. МИД вызвал временного поверенного в делах России. Были подняты истребители НАТО, Таллин позже обратился к союзникам по ст. 4 устава альянса.

Москва эти обвинения отвергает. По данным Минобороны России, маршрут пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более 3 км от острова.

«У нас есть неопровержимые доказательства этого, и не только у нас, у всех наших союзников. Эти доказательства существуют», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что на случай подобного инцидента у НАТО есть «определенные процедуры» — «ни разу за эти 12 минут никто не действовал спонтанно».

Всевиов добавил, что НАТО создано для того, чтобы по необходимости совместно «применить силу для защиты». «Вопрос в том, когда мы начнем применять ее, до этого мы должны дать понять, что нет смысла пересекать красные линии», — сказал он.

