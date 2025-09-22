Полномочия сенатора от Ростовской области Андрею Яцкину продлил Юрий Слюсарь

Губернатор Ростовской области продлил полномочия сенатора от регионального правительства Андрея Яцкина. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
Юрий Слюсарь подписал указ о наделении Андрея Яцкина полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от правительства региона. Соответствующее решение было принято в рамках формирования представительства донского региона в верхней палате Федерального Собрания.
Согласно документу, Андрей Яцкин будет представлять интересы правительства Ростовской области в верхней палате Федерального Собрания в течение всего срока полномочий губернатора.
— Андрей Яцкин представляет орган исполнительной власти Ростовской области в Совете Федераций Федерального Собрания РФ с 21 сентября 2020 года, — сказано в сообщении.