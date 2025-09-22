Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полномочия сенатора от Ростовской области Андрею Яцкину продлил Юрий Слюсарь

Губернатор Ростовской области назначил сенатора от регионального правительства.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области продлил полномочия сенатора от регионального правительства Андрея Яцкина. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Юрий Слюсарь подписал указ о наделении Андрея Яцкина полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от правительства региона. Соответствующее решение было принято в рамках формирования представительства донского региона в верхней палате Федерального Собрания.

Согласно документу, Андрей Яцкин будет представлять интересы правительства Ростовской области в верхней палате Федерального Собрания в течение всего срока полномочий губернатора.

— Андрей Яцкин представляет орган исполнительной власти Ростовской области в Совете Федераций Федерального Собрания РФ с 21 сентября 2020 года, — сказано в сообщении.