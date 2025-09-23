Merkur: отказ Германии от сотрудничества с Францией поставит под угрозу проект нового истребителя в Европе

«Мы не добились никакого прогресса в этом проекте», — заявил Мерц после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде в четверг. Причиной застоя стали новые требования французской оборонной компании Dassault Aviation, претендующей на 80% долю в разработке истребителя FCAS. Это противоречит первоначальным соглашениям, согласно которым Франция, Германия и Испания должны были иметь по одной трети участия в разработке, сообщает Merkur.
Причем Мерц настаивает на срочном решении: «Так дальше продолжаться не может. Мы хотим попытаться найти решение до конца года, чтобы этот проект мог быть реализован».
Испания, будучи третьим партнером проекта FCAS, разделяет недовольство Германии текущим прогрессом, подчеркивает Merkur.
Прототип истребителя должен быть готов к 2028 году.
Новый европейский многоцелевой боевой самолет шестого поколения сможет использовать БПЛА, беспилотные самолеты сопровождения, а также новые системы вооружения и связи, пишет Merkur.
Разногласия между тремя компаниями касаются не только разделения труда, но и вопросов технологического лидерства и передачи ноу-хау. Эти аспекты имеют решающее значение для долгосрочной конкурентоспособности национальных авиастроительных отраслей. По имеющимся данным, Dassault взяла на себя исключительную ответственность за разработку самолета, а Airbus должна была заниматься разработкой сопутствующего дрона и устройства хранения данных.
Трехсторонняя встреча министров обороны Германии, Франции и Испании запланирована на октябрь. До этого состоятся технические переговоры между представителями промышленности, правительств и закупочных организаций для урегулирования проблем. Решение о переходе FCAS на следующую стадию разработки ожидается к концу года, говорится в статье.