Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Merkur: отказ Германии от сотрудничества с Францией поставит под угрозу проект нового истребителя в Европе

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о напряженности между Германией и Францией из-за проекта истребителя FCAS (Future Combat Air System) стоимостью 100 млрд евро. Этот амбициозный проект, считающийся флагманом европейского оборонного сотрудничества, сейчас переживает решающий поворотный момент, пишет немецкое издание Merkur.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Bundeswehr
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Мы не добились никакого прогресса в этом проекте», — заявил Мерц после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде в четверг. Причиной застоя стали новые требования французской оборонной компании Dassault Aviation, претендующей на 80% долю в разработке истребителя FCAS. Это противоречит первоначальным соглашениям, согласно которым Франция, Германия и Испания должны были иметь по одной трети участия в разработке, сообщает Merkur.

В свете этих разногласий правительство Германии, по данным издания, рассматривает альтернативные сценарии: в Берлине обсуждают возможность сотрудничества со Швецией или Великобританией, а также продолжение проекта исключительно с Испанией.

Причем Мерц настаивает на срочном решении: «Так дальше продолжаться не может. Мы хотим попытаться найти решение до конца года, чтобы этот проект мог быть реализован».

Как говорится в статье, кризис FCAS имеет не только технические и экономические, но и важные политические аспекты: он подвергает германо-французское сотрудничество в области оборонной политики серьезному испытанию.

Испания, будучи третьим партнером проекта FCAS, разделяет недовольство Германии текущим прогрессом, подчеркивает Merkur.

Проект FCAS был запущен в 2017 году и к 2040 году призван заменить истребители Rafale и Eurofighter Typhoon, которые в настоящее время стоят на вооружении Франции, Испании и Германии. Разработка ведется компаниями Dassault Aviation (Франция), Airbus Defence (ФРГ) Space и Indra Sistemas (Испания).

Прототип истребителя должен быть готов к 2028 году.

Программа предусматривает создание необходимых технологий преимущественно в Европе и достижение высокой степени независимости от США.

Новый европейский многоцелевой боевой самолет шестого поколения сможет использовать БПЛА, беспилотные самолеты сопровождения, а также новые системы вооружения и связи, пишет Merkur.

Он считается ключевым проектом для будущей жизнеспособности европейской противовоздушной обороны.

Разногласия между тремя компаниями касаются не только разделения труда, но и вопросов технологического лидерства и передачи ноу-хау. Эти аспекты имеют решающее значение для долгосрочной конкурентоспособности национальных авиастроительных отраслей. По имеющимся данным, Dassault взяла на себя исключительную ответственность за разработку самолета, а Airbus должна была заниматься разработкой сопутствующего дрона и устройства хранения данных.

Трехсторонняя встреча министров обороны Германии, Франции и Испании запланирована на октябрь. До этого состоятся технические переговоры между представителями промышленности, правительств и закупочных организаций для урегулирования проблем. Решение о переходе FCAS на следующую стадию разработки ожидается к концу года, говорится в статье.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше