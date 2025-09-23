Merkur: отказ Германии от сотрудничества с Францией поставит под угрозу проект нового истребителя в Европе

«Мы не добились никакого прогресса в этом проекте», — заявил Мерц после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде в четверг. Причиной застоя стали новые требования французской оборонной компании Dassault Aviation, претендующей на 80% долю в разработке истребителя FCAS. Это противоречит первоначальным соглашениям, согласно которым Франция, Германия и Испания должны были иметь по одной трети участия в разработке, сообщает Merkur.