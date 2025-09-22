Ричмонд
Комедию Гайдая запретили в Молдове из-за милитаристского контекста

Информация о запрете на показ фильма появилась прямо во время его трансляции по телевидению.

Источник: Киностудия "Мосфильм", 1973

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Одну из комедий известного советского режиссера Леонида Гайдая запретили к показу в Молдове, об этом сообщает Sputnik Молдова.

Речь идет о фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Сообщение о запрете появилось на экранах телевизоров в Молдове прямо во время показа фильма по телевидению.

«Уважаемые абоненты! Ретрансляция канала приостановлена на время трансляции программы с содержанием, запрещенным по ст.17 ч.(4) п.а) Кодекса об аудиовизуальных услугах», — гласил текст, продублированный на русском и молдавском, на экранах телевизоров.

Агентство уточняет, что в фильме были обнаружены милитаристский контекст и политическое содержание.

Ранее сообщалось о планах властей Молдовы принять закон о запрете к показу художественных фильмов с милитаристским содержанием, которые были сняты в странах, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Под эту категорию попадают, в частности, все советские фильмы о Великой Отечественной войне.