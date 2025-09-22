Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Видео

Путин отметил, что истечение ДСНВ в 2026 году означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал. По его словам, Россия хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ. Президент РФ заявил, что Россия готова в течение года после истечения в феврале 2026 года ДСНВ придерживаться его центральных ограничений. При этом он отметил, что система соглашений РФ и США по контролю над ядерным оружием почти демонтирована и поручил тщательно следить за наращиванием компонентов ПРО США. Сохранение Мосвой ограничений по ДСНВ возможно только в случае аналогичных шагов Вашингтона, указал Путин.