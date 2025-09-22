Путин: РФ готова придерживаться ДСНВ в течение года после истечения его срока

До февраля 2022 года Москва и Вашингтон вели консультации о договоренностях, которые могли бы прийти на смену ДСНВ, срок действия которого истекает в феврале 2026 года. Однако на фоне конфликта вокруг Украины этот диалог по инициативе США был прерван. В июне 2023 года администрация Джо Байдена предложила России вернуться к теме контроля над вооружениями и снижения ядерных рисков, однако власти РФ сочли неприемлемым вычленение этих вопросов из всей суммы острых противоречий между Москвой и Вашингтоном, включая конфликт вокруг Украины. После прихода к власти в США администрации Дональда Трампа в Москве заявили о необходимости восстановления диалога с США по стратегической стабильности.