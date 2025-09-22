Заявления президента о ситуации в сфере стратегической стабильности
Россия ответит на любые угрозы и уверена в надежности своих сил сдерживания, но не заинтересована в гонке вооружений.
Кремль предпочитает решать вопросы политико-дипломатическим способом.
Стратегическая стабильность в мире продолжает ухудшаться.
Планы России по укреплению обороноспособности строятся с учетом ситуации в мире, реализуются в полном объеме и без задержек.
Российско-американские отношения в области контроля за вооружением деградировали.
Основы диалога между странами с ядерным арсеналом были подорваны в результате разрушительных действий Запада, в том числе администрации экс-президента США Джо Байдена.
Россия регулярно предупреждала о негативных последствиях демонтажа системы контроля за вооружениями.
Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. Вместе с ним прекратит действие последнее международное соглашение о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы.
Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться основных количественных ограничений по договору о СНВ.
Профильные ведомства РФ должны отслеживать планы наращивания стратегических компонентов в системе ПРО США, чтобы среагировать на возможные дестабилизирующие действия Пентагона.