Важные заявления Путина на заседании Совбеза: что президент сказал о ДСНВ

22 сентября на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин сделал ряд важных заявлений, касающихся ситуации в сфере стратегической стабильности. Собрали ключевые высказывания российского лидера.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Заявления президента о ситуации в сфере стратегической стабильности

Россия ответит на любые угрозы и уверена в надежности своих сил сдерживания, но не заинтересована в гонке вооружений.

Кремль предпочитает решать вопросы политико-дипломатическим способом.

Стратегическая стабильность в мире продолжает ухудшаться.

Планы России по укреплению обороноспособности строятся с учетом ситуации в мире, реализуются в полном объеме и без задержек.

Российско-американские отношения в области контроля за вооружением деградировали.

Основы диалога между странами с ядерным арсеналом были подорваны в результате разрушительных действий Запада, в том числе администрации экс-президента США Джо Байдена.

Россия регулярно предупреждала о негативных последствиях демонтажа системы контроля за вооружениями.

Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. Вместе с ним прекратит действие последнее международное соглашение о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы.

Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться основных количественных ограничений по договору о СНВ.

Профильные ведомства РФ должны отслеживать планы наращивания стратегических компонентов в системе ПРО США, чтобы среагировать на возможные дестабилизирующие действия Пентагона.

