Додон прокомментировал возможное снятие оппозиции с выборов в Молдавии

Мы надеемся и будем бороться за то, чтобы не было никакого решения, если понадобится, то выйдем на улицы. По информации, которую нам дали юристы, патриотический блок должен в полном составе дойти до выборов. Исключение одной из частей блока не предусмотрено законом, такого никогда не было в истории Молдавии, даже если это все же произойдет, это не должно повлиять на блок.