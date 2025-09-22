Додон прокомментировал возможное снятие оппозиции с выборов в Молдавии

КИШИНЕВ, 22 сен — РИА Новости. Возможное исключение из предвыборной гонки одной из партий Патриотического блока социалистов, коммунистов, партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы» под предлогом ограничения ее деятельности будет незаконным, заявил на брифинге в понедельник экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров указанного блока Игорь Додон.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Партия «Сердце Молдовы» экс-главы Гагаузии Ирины Влах перед выборами вошла в Патриотический блок, в котором состоят еще три партии — «Будущее Молдовы» экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. Влах заявила в среду, что ЦИК Молдавии обратился в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии «Сердце Молдовы». Министерство юстиции Молдавии в пятницу заявило, что ходатайствует в суде об ограничении деятельности этого политформирования в связи с уведомлением ЦИК «о фактах, вызывающих обоснованные подозрения относительно корректности финансирования деятельности партии».
Мы надеемся и будем бороться за то, чтобы не было никакого решения, если понадобится, то выйдем на улицы. По информации, которую нам дали юристы, патриотический блок должен в полном составе дойти до выборов. Исключение одной из частей блока не предусмотрено законом, такого никогда не было в истории Молдавии, даже если это все же произойдет, это не должно повлиять на блок.
В свою очередь его коллега по блоку, экс-премьер, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев заявил на том же брифинге, что разочарован тем, как проходит избирательная кампания, поскольку вместо дебатов и дискуссий проводятся аресты и обыски. Он считает, что возможное наказание партии «Сердце Молдовы» обернется против самих властей. Представители Компартии обозначили ситуацию как «истерику и панику» со стороны властей.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.