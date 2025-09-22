МИД рекомендовал «евротройке» вернуться к переговорам по Ирану

Заявление прозвучало на встрече в Москве замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова с британским послом Найджелом Кейси, французским послом Николя де Ривьером и временным поверенным в делах Германии Анкой Хольштайн.

«Обсуждалась ситуация в связи с неправомерными попытками европейских стран-участниц СВПД (совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы — РБК) привести в действие механизм восстановления ранее отмененных санкционных резолюций Совбеза ООН в отношении Ирана», — говорится в сообщении на сайте МИД .

СВПД, или иранская ядерная сделка, — документ, по которому Иран в обмен на отмену международных санкций занимается развитием мирного атома и не создает ядерного оружия. Срок действия договора истекает 18 октября 2025 года. В 2018 году президент Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД и введении против Ирана дополнительных санкций.