МИД рекомендовал «евротройке» вернуться к переговорам по Ирану

Заявление прозвучало на встрече в Москве замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова с британским послом Найджелом Кейси, французским послом Николя де Ривьером и временным поверенным в делах Германии Анкой Хольштайн.
«Обсуждалась ситуация в связи с неправомерными попытками европейских стран-участниц СВПД (совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы — РБК) привести в действие механизм восстановления ранее отмененных санкционных резолюций Совбеза ООН в отношении Ирана», — говорится в сообщении на сайте МИД.
В конце августа 2025 года страны «евротройки» — Великобритания, Франция и Германия — уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций (snapback) против Ирана, которые были отменены в результате ядерной сделки в 2015 года. Европейцы обвинили Тегеран в несоблюдении достигнутых 10 лет назад договоренностей.
19 сентября в Совбезе ООН состоялось голосование по резолюции, предлагавшей продлить отказ от санкций против Ирана. Документ поддержали четыре страны (Россия, Китай, Алжир и Пакистан), против выступили девять государств, еще два воздержались. Для принятия резолюции требовалось девять голосов.
Как ожидается, международные санкции против Тегерана будут возобновлены с 28 сентября, если не будут достигнуты иные договоренности. Санкции подразумевают эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов и ограничения на его ракетную программу.
Высший совет Ирана в ответ предупредил о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).