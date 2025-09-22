Ричмонд
МИД рекомендовал «евротройке» вернуться к переговорам по Ирану

Россия выдала Великобритании, Франции и Германии настоятельный призыв «прекратить провокации, отказаться от своего эскалационного курса» в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и программой развития мирного атома в Иране, сообщили в пресс-службе МИД России.

Источник: РИА "Новости"

Заявление прозвучало на встрече в Москве замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова с британским послом Найджелом Кейси, французским послом Николя де Ривьером и временным поверенным в делах Германии Анкой Хольштайн.

«Обсуждалась ситуация в связи с неправомерными попытками европейских стран-участниц СВПД (совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы — РБК) привести в действие механизм восстановления ранее отмененных санкционных резолюций Совбеза ООН в отношении Ирана», — говорится в сообщении на сайте МИД.

СВПД, или иранская ядерная сделка, — документ, по которому Иран в обмен на отмену международных санкций занимается развитием мирного атома и не создает ядерного оружия. Срок действия договора истекает 18 октября 2025 года. В 2018 году президент Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД и введении против Ирана дополнительных санкций.

В конце августа 2025 года страны «евротройки» — Великобритания, Франция и Германия — уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций (snapback) против Ирана, которые были отменены в результате ядерной сделки в 2015 года. Европейцы обвинили Тегеран в несоблюдении достигнутых 10 лет назад договоренностей.

19 сентября в Совбезе ООН состоялось голосование по резолюции, предлагавшей продлить отказ от санкций против Ирана. Документ поддержали четыре страны (Россия, Китай, Алжир и Пакистан), против выступили девять государств, еще два воздержались. Для принятия резолюции требовалось девять голосов.

Как ожидается, международные санкции против Тегерана будут возобновлены с 28 сентября, если не будут достигнуты иные договоренности. Санкции подразумевают эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов и ограничения на его ракетную программу.

Высший совет Ирана в ответ предупредил о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

