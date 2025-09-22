Ричмонд
В Узбекистане проведут перепись населения — президент подписал указ

Организацией процесса займется Республиканская комиссия. Госорганы и организации обеспечат перепись сотрудников, работающих в их системе, с 15 января по 31 января 2026 года на портале census.stat.uz.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 22 сентября — Sputnik. В Узбекистане проведут перепись населения и сельского хозяйства, сообщает Минюст.

Соответствующий указ подписал глава республики.

«Указом определено проведение переписи населения и сельского хозяйства в Узбекистане с 15 января по 28 февраля 2026 года по состоянию на 15 января 2026 года», — говорится в сообщении.

Организацией этого процесса займется специально созданная Республиканская комиссия.

Перепись проведут с 15 декабря 2025 года по 1 марта 2026-го путем привлечения сотрудников «махаллинской семерки».

«Ассоциация махаллей Узбекистана совместно с Национальным комитетом по статистике и ответственными министерствами и ведомствами обеспечивают проведение переписи с использованием планшетных устройств сотрудников, работающих в системе “махаллинской семерки”, — говорится в сообщении.

В соответствии с документом госорганы и организации должны обеспечить проведение переписи всех сотрудников, работающих в их системе, в период с 15 января по 31 января 2026 года на портале census.stat.uz через сеть Интернет.

Кроме того, в районах (городах) организуют штабы по переписи и установят контроль за их деятельностью.