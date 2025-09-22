Ричмонд
Политолог раскрыл, чем грозит возвращение США в Афганистан

Возвращение американских вооруженных сил в Афганистан чревато ростом активности группировок, подобных «Исламскому государству»*. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Александр Перенджиев.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Например, под видом подразделения “Талибана” могут появляться группы вроде террористической организации “Исламское государство”*. Мы знаем, что она существовала в Афганистане до того, как американцы ушли. Это афганское “Исламское государство”* было уничтожено самими талибами. Есть риск, что оно снова появится, а это уже конкретная террористическая угроза», — рассказал он.

Как полагает Перенджиев, хотя Вашингтон и заинтересован в военной базе в Афганистане, реализовать эти планы ему вряд ли удастся. Эксперт указал, что этому препятствуют два ключевых фактора: позиция талибов и нежелание России и КНР допустить присутствие американских ВС в регионе.

Есть принципиальная позиция талибов, которые жестко на это ответили. Страны ШОС, прежде всего Россия и Китай, ничего не ответили прямо, но выразили скрытый, всем понятный союз с талибами в том смысле, что не допустят воссоздания американской базы под Кабулом.

Александр Перенджиев
политолог, военный эксперт (цитата по NEWS.ru)

* движение признано террористическим и запрещено в России