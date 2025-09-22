Политолог раскрыл, чем грозит возвращение США в Афганистан

«Например, под видом подразделения “Талибана” могут появляться группы вроде террористической организации “Исламское государство”*. Мы знаем, что она существовала в Афганистане до того, как американцы ушли. Это афганское “Исламское государство”* было уничтожено самими талибами. Есть риск, что оно снова появится, а это уже конкретная террористическая угроза», — рассказал он.