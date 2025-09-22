Ричмонд
Краснов и Минниханов дали старт строительству нового лукодрома

Мероприятие сопровождалось установкой арт-объекта в виде мишени с луком.

Источник: пресс-служба раиса Татарстана

Генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава Татарстана Рустам Минниханов приняли участие в торжественной церемонии закладки камня для нового центра стрельбы из лука на базе спортивной школы олимпийского резерва «Тасма». Мероприятие сопровождалось установкой арт-объекта в виде мишени с луком, символизирующего начало строительных работ.

Центр станет площадкой для подготовки профессиональных спортсменов и любителей, а также для популяризации традиционных видов спорта среди молодежи. Новый лукодром сможет одновременно принимать до 160 спортсменов. Здесь можно будет тренироваться на дистанциях до 70 метров, а также воспользоваться трибунами на 200 мест и восемью раздевалками. Школа «Тасма» начала тренировки по стрельбе из лука в 2009 году. Сегодня в ней занимаются 93 спортсмена.

Напомним, генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в Казань. В аэропорту почетного гостя встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.

