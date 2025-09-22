Reuters: Трамп после политического блица по Украине и Газе «пересаживается в пассажирское кресло»

В последние недели, как отмечает Reuters, наметилась тенденция: после напряженного лета дипломатических усилий по урегулированию двух из самых трудноразрешимых конфликтов в мире Трамп передает «руль управления» союзникам и позволяет им взять инициативу в свои руки. Об этом, по мнению агентства, свидетельствует сдержанная реакция Вашингтона на нарушение воздушного пространства ряда европейских стран в последние дни и на агрессивные действия Израиля в отношении сектора Газа и других соседей. Кроме того, Белый дом не тронуло письмо, полученное на прошлой неделе от законодателей Эстонии, Литвы и Латвии с призывом пересмотреть план Трампа по отмене некоторой помощи в сфере безопасности.