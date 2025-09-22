Reuters: Трамп после политического блица по Украине и Газе «пересаживается в пассажирское кресло»

Представитель Пентагона Дэвид Бейкер, согласно статье, в очередной раз довел до европейских коллег, что при президенте Дональде Трампе американские военные переключат внимание на другие приоритеты, например на внутренние интересы, говорится в статье.
В последние недели, как отмечает Reuters, наметилась тенденция: после напряженного лета дипломатических усилий по урегулированию двух из самых трудноразрешимых конфликтов в мире Трамп передает «руль управления» союзникам и позволяет им взять инициативу в свои руки. Об этом, по мнению агентства, свидетельствует сдержанная реакция Вашингтона на нарушение воздушного пространства ряда европейских стран в последние дни и на агрессивные действия Израиля в отношении сектора Газа и других соседей. Кроме того, Белый дом не тронуло письмо, полученное на прошлой неделе от законодателей Эстонии, Литвы и Латвии с призывом пересмотреть план Трампа по отмене некоторой помощи в сфере безопасности.
Многие из наших европейских союзников входят в число богатейших стран мира. Они вполне способны профинансировать эти программы, если захотят.
Трамп, как пишет Reuters, все больше внимания уделяет внутренним проблемам США, таким как борьба с преступностью, противостояние «левому экстремизму» и пересмотр визовой программы.
То, что Трамп с опаской относится к участию США в крупных конфликтах, неудивительно, считает издание. Два года предвыборной кампании он провел, утверждая, что страна перенапряжена в военном отношении, а политические оппоненты даже начали называть его изоляционистом.
Летом 2025 года казалось, что появился «другой Трамп»: в июне он разбомбил ключевые ядерные объекты Ирана, на конференции НАТО в Нидерландах пообещал отправить на Украину новые ЗРК Patriot, а в июле пригрозил Москве ужесточением санкций и тарифов. Но уже в сентябре вернулся «старый добрый Трамп».
Такие метаморфозы Аарон Дэвид Миллер, опытный американский дипломат, объясняет тем, что Трамп осознал, что эти два конфликта гораздо более трудноразрешимы, чем он себе представлял.
Он не заинтересован в том, чтобы что-либо предпринимать, пока не увидит, что затраченные усилия и политический капитал окупятся.
Однако издание предупреждает, что Трамп снова может перейти в «активный режим»: в апреле и мае он публично заявлял, что близок к отказу от участия в конфликте на Украине, а потом вновь активно заняться этим вопросом. Более того, самоустранение Белого дома не было абсолютным, добавляет агентство.
Несколько европейских дипломатов в Вашингтоне в частном порядке уже выразили недовольство переменчивым отношением Трампа к России и предположили, что очередное ужесточение его позиции по отношению к Москве может вызвать недоверие.