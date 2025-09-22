Метшин — снова мэр Казани: «Честь и гордость, что Раис и казанцы доверили мне новый срок»

Ильсур Метшин, который руководит столицей Татарстана с 2006 года, вновь избран мэром Казани. Он стал одним из трех кандидатов на этот пост, которых предложил Раис РТ Рустам Минниханов. О том, как прошли выборы мэра по обновленной процедуре, пишет ИА «Татар-информ».
Минниханов утвердил три кандидатуры на пост мэра Казани.
Выборы мэра Казани прошли на первой сессии Казанской городской Думы пятого созыва стали выборы мэра. Об обновленной процедуре рассказал руководитель Аппарата Раиса Татарстана Асгат Сафаров: порядок избрания глав муниципальных образований столиц субъектов РФ был изменен на федеральном уровне. Кандидаты (их должно быть не менее двух) отбираются напрямую руководителями субъектов.
Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил три кандидатуры: Ильсур Метшин от партии «Единая Россия», Александр Комисаров от КПРФ и Роза Гайнутдинова от партии «Новые люди». Во время тайного голосования на сегодняшней сессии Казгордумы депутаты должны были отдать голос за одного из кандидатов.
Результаты таковы: Метшина поддержал 41 депутат, Гайнутдинову — один человек, Комисарова — четверо.
Метшин, вступив на новый срок, обещал служить процветанию Казани.
Вступая в должность мэра города Казани, Метшин принес присягу. Он поклялся защищать интересы многонационального населения города, служить процветанию города и благополучию его жителей. Напомним, что в 2005 году Метшин возглавил администрацию Казани, в 2006 года сначала стал руководителем исполкома, а затем был избран главой муниципального образования.
Мэр вспомнил о том, какой путь прошла Казань за два десятилетия. Столица накопила опыт проведения событий мирового масштаба: от Летней Универсиады-2013 до саммита БРИКС в октябре 2025 года. Это стало возможным при поддержке федеральных властей и Президента РФ Владимира Путина.
«Мы никогда долго на лаврах проведенных мероприятий не находились, переворачивали страницу и брались за новые достижения. Для меня большая честь и гордость, что Раис республики и казанцы доверили мне очередной срок быть во главе Казанской городской думы, нашей команды Казани», — сказал Метшин.
Он отметил, что в эти годы были разные вызовы: пандемия коронавируса, начало специальной военной операции. Но со всем удалось справиться при поддержке руководства республики и лично Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
«Большая Казань» — так называется новая программа развития города на пятилетку.
Метшин анонсировал программу «Большая Казань», по которой город будет развиваться в ближайшие пять лет. Она включает в себя шесть направлений работы: народосбережение, развитие патриотизма и поддержка участников СВО, баланс центра и периферии, коммунальный апгрейд, повышение качества городской среды, здоровая экология и устойчивое развитие.
Метшин заявил, что сфера ЖКХ испытывает «хроническое недофинансирование», из-за чего город столкнулся с большим процентом износа коммунальных сетей. По его словам, документация на реконструкцию самых аварийных участков уже разработана. Еще одна задача — создать и реализовать программу по модернизации домов в старом жилом фонде с газовыми колонками.
Градоначальник считает, что нужно объединять пригородные районы с Казанью в рамках Казанской городской агломерации. Это должно помочь решить проблему маятниковой миграции: ежедневно в столицу Татарстана на работу ездят 100 тыс. человек.
По вопросу экологии в городе будут и дальше внедрять раздельный сбор отходов и снижать объем мусора на полигонах.
Метшин сказал, что в Казани и дальше будет проводить реновацию промзон, развивать общественный транспорт и благоустраивать общественные пространства.
«Мы в ответе за то, в какой Казани будут жить наши дети, внуки и следующие поколения казанцев», — заявил мэр Казани.
Сафаров поздравил Метшина с победой на выборах мэра Казани.
Руководитель администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров вручил Метшину должностной знак и поздравил со вступлением в должность от имени Минниханова и от себя лично.
«Уважаемый Ильсур Раисович, дорогой друг! Еще раз поздравляю вас со вступлением на пост главы муниципального образования — мэра города Казани на новый срок полномочий. Желаю вам, всем казанцам дальнейших успехов и процветания нашей столице», — обратился к Метшину Сафаров.
Руководитель администрации Раиса РТ считает, что Метшин внес большой вклад в достижения Казани за 20 лет, а вся команда Казани работает кропотливо и находится в постоянном диалоге с горожанами.
Метшин в свою очередь поблагодарил Минниханова за доверие и выдвижение кандидатуры на новый срок. Мэр вспомнил Первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шариповича Шаймиева, который поддерживал Метшина, когда тот впервые стал мэром Казани.
Градоначальник поблагодарил трудолюбивых казанцев и ветеранов, которые работали и продолжают работать на развитие Казани.
Он также признателен федеральным властям и лично Президенту РФ Владимиру Путину за поддержку Казани, которой доверяли проводить крупные мировые события, а они выводили город на новый уровень.
Метшин считает, что у казанцев за 20 лет изменилось мировоззрение и они ждут от города дальнейшего улучшения, чтобы Казань была самым комфортным городом. Мэр пообещал делать все возможное, чтобы отвечать самым высоким ожиданиям жителей столицы Татарстана.