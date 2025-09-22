Александр Векслер вновь стал врио главы Центрального района Петербурга

Александр Векслер сменил на должности врио главы районной администрации Максима Романцова, который летом 2025 года занял ее вместо самого господина Векслера. При этом главой Центрального района числится Елена Разумишкина (ранее — Елена Федорова), которая сейчас находится в декретном отпуске.
По данным сайта городского правительства, Александр Векслер курирует работу курирует работу отделов социальной защиты населения, здравоохранения, закупок, а также сектора по обслуживанию зданий в Центральном районе районе.
Ранее Ъ-СПб сообщал, что Беглов назначил новых глав администраций Адмиралтейского и Колпинского районов.