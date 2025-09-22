В МИД заявили, что не поддержат гражданина стран Запада в генсеки ООН

Генеральный секретарь организации назначается Генассамблеей по рекомендации Совета Безопасности сроком на пять лет с возможностью переизбрания. Ограничений на количество сроков нет. В Совбезе решение по кандидатуре принимается в ходе закрытых обсуждений и серии рейтинговых голосований. В связи с устоявшейся практикой главу ООН не выбирают из представителей стран — постоянных членов СБ (США, Россия, Франция, Великобритания, Китай). При этом каждое из этих пяти государств имеет право наложить вето на результаты выборов.