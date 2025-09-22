В МИД заявили, что не поддержат гражданина стран Запада в генсеки ООН

По неформальному принципу географической представленности, очередь выдвигать претендента должна перейти к Группе стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК).
«В принципиальном плане мы поддерживаем выдвижение единого кандидата от ГРУЛАК. В противном случае государства мирового большинства могут получить под видом компромиссного предложения очередного западноевропейца или просто работающего на интересы англосаксов политика», — объяснил он.
Для России также неприемлемы кандидаты, у которых есть второе западное гражданство, добавил он. Россию устроит кандидат, который сузит круг разногласий, не будет превышать полномочия, добросовестно отнесется к соблюдению принципов Устава ООН, подчеркнул Логвинов.
В июне глава МИД Сергей Лавров обвинил генсека ООН Антониу Гутерриша в том, что он «откровенно» злоупотребляет своими полномочиями. Тогда же Лавров раскритиковал Запад за избирательный подход к принципам ООН. Тогда, выступая на «Форуме будущего 2050», он сравнил подход западных стран с выбором «котлетки и рыбки» в меню.
Срок полномочий Антониу Гутерриша на посту генерального секретаря ООН истекает 31 декабря 2026 года. Он занимает эту должность с 2017 года. В 2021-м его переизбрали на второй срок.
Генеральный секретарь организации назначается Генассамблеей по рекомендации Совета Безопасности сроком на пять лет с возможностью переизбрания. Ограничений на количество сроков нет. В Совбезе решение по кандидатуре принимается в ходе закрытых обсуждений и серии рейтинговых голосований. В связи с устоявшейся практикой главу ООН не выбирают из представителей стран — постоянных членов СБ (США, Россия, Франция, Великобритания, Китай). При этом каждое из этих пяти государств имеет право наложить вето на результаты выборов.