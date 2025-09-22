Слюсарь прокомментировал конфискацию активов «Ростовводоканала»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен — РИА Новости. Передача в государственную собственность контрольного пакета акций АО «Ростовводоканал» — это долгожданное и важное для жителей решение, заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Как сообщалось ранее, Тверской суд Москвы обратил в доход государства АО «Ростовводоканал» с активами более чем на 4,6 миллиарда рублей, чьим собственником был глава компании «Евразийский», бывший замминистра энергетики РФ Станислав Светлицкий.
«Считаю это решение долгожданным и принципиально важным для жителей. Уверен, что развитие отрасли теперь пойдет по пути, где приоритет — интересы людей, а не отдельных групп», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он отметил, что возврат акций государству создает основу для системных изменений: модернизации сетей, прозрачного управления, повышения качества воды и надежности водоснабжения.
С иском в суд обращалась Генеральная прокуратура РФ.
Как следует из иска, имущественный комплекс «Ростовводоканала» был создан за счет муниципальной собственности и включал в себя 67 производственных зданий, 220 насосных станций, 22 земельных участка площадью 31,7 гектара, два очистных сооружения, два водозабора, и более 4,5 тысяч километров водопроводных сетей и городской канализации. Рыночная стоимость активов организации превышала 4,6 миллиарда рублей.
По данным Генпрокуратуры, с октября 2006 года контроль над предприятием установил холдинг «Евразийский», конечным бенефициаром которого через иностранные компании «Ларели Холдингс Лимитед» (Британские Виргинские Острова), «Лоана Инвестмент Лимитед» (Кипр) являлся Светлицкий. С ноября 2005 по июнь 2006 года он был замруководителя Ростехнадзора, с ноября 2008 по июнь 2010 — замминистра энергетики РФ.
Ответчиками по иску выступали Светлицкий, экс-глава Ростова-на-Дону Михаил Чернышев и АО «Евразийский».