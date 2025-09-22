Зеленский анонсировал встречу с Трампом на полях ГА ООН

Во вторник, 23 сентября, состоится 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на полях которой готовится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем намерении встретиться с президентом США Дональдом Трампом в рамках ГА ООН. Чего ждать от предстоящих встреч, и какая тема станет главной для Генассамблеи в этом году — в материале «Газеты.Ru».