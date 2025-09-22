Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наиль Магдеев избран мэром Набережных Челнов

Сегодня на первой сессии пятого созыва Горсовета Набережных Челнов новоизбранные депутаты избрали мэра Автограда. На пост главы города Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин выдвинул кандидатуру Наиля Магдеева, который руководит Челнами уже 11 лет.

«Набережные Челны — столица автомобилестроения, которая обеспечивает 20% валового регионального продукта. По итогам прошлого года территориальный валовый продукт составил 526 млрд рублей, по итогам 2025 года ожидается 560 млрд рублей. 36% ВТП обеспечивает КАМАЗ», — отметил Песошин.

Он указал на заслуги действующего мэра в развитии городской инфраструктуры: за пять лет в Набережных Челнах построено 162 многоквартирных дома, 7 школ и 7 детских садов, созданы театральные площадки, 11 универсальных спортивных объектов.

Песошин особо отметил участие Магдеева в организации поддержки военнослужащих и их семей, оказании шефской помощи фронту, а также работе с подшефными городами Луганской народной республики — Лисичанском и Рубежным.

В свою очередь Наиль Магдеев перечислил основные задачи на ближайшие пять лет.

«Нам необходимо продолжать строительство жилья, капитальный ремонт городской больницы, строительство школ и детских садов в новых микрорайонах. Кроме того, предстоит капитальный ремонт 15 школ и 59 детских садов — все они были построены 35−40 лет назад. В планах также строительство студенческого кампуса Набережночелнинского филиала КФУ», — отметил мэр.

Особое внимание Магдеев пообещал уделить развитию спортивной и культурной инфраструктуры. По его словам, в городе предстоит провести капитальный ремонт молодежного центра «Заман» и спортивного комплекса «Дельфин»; построить ледовую арену, центр волейбола и художественной гимнастики, а также выполнить капремонт единственного концертного зала имени Сары Садыковой и дворца культуры «КАМАЗ».

«Работ впереди много, и мы рассчитываем на понимание и практическую поддержку Раиса Республики Татарстан [Рустама Минниханова] и Правительства республики», — подчеркнул мэр.

Фракция «Новые люди» выдвинула на пост мэра альтернативную кандидатуру — Раиля Минегалиева.

Депутаты проголосовали за кандидатуру Наиля Магдеева. После избрания Магдеев принял присягу и продолжил работу заседания, поблагодарив коллег и Правительство Татарстана за оказанное доверие.