Наиль Магдеев избран мэром Набережных Челнов

«Набережные Челны — столица автомобилестроения, которая обеспечивает 20% валового регионального продукта. По итогам прошлого года территориальный валовый продукт составил 526 млрд рублей, по итогам 2025 года ожидается 560 млрд рублей. 36% ВТП обеспечивает КАМАЗ», — отметил Песошин.
Он указал на заслуги действующего мэра в развитии городской инфраструктуры: за пять лет в Набережных Челнах построено 162 многоквартирных дома, 7 школ и 7 детских садов, созданы театральные площадки, 11 универсальных спортивных объектов.
Песошин особо отметил участие Магдеева в организации поддержки военнослужащих и их семей, оказании шефской помощи фронту, а также работе с подшефными городами Луганской народной республики — Лисичанском и Рубежным.
В свою очередь Наиль Магдеев перечислил основные задачи на ближайшие пять лет.
«Нам необходимо продолжать строительство жилья, капитальный ремонт городской больницы, строительство школ и детских садов в новых микрорайонах. Кроме того, предстоит капитальный ремонт 15 школ и 59 детских садов — все они были построены 35−40 лет назад. В планах также строительство студенческого кампуса Набережночелнинского филиала КФУ», — отметил мэр.
Особое внимание Магдеев пообещал уделить развитию спортивной и культурной инфраструктуры. По его словам, в городе предстоит провести капитальный ремонт молодежного центра «Заман» и спортивного комплекса «Дельфин»; построить ледовую арену, центр волейбола и художественной гимнастики, а также выполнить капремонт единственного концертного зала имени Сары Садыковой и дворца культуры «КАМАЗ».
«Работ впереди много, и мы рассчитываем на понимание и практическую поддержку Раиса Республики Татарстан [Рустама Минниханова] и Правительства республики», — подчеркнул мэр.
Фракция «Новые люди» выдвинула на пост мэра альтернативную кандидатуру — Раиля Минегалиева.
Депутаты проголосовали за кандидатуру Наиля Магдеева. После избрания Магдеев принял присягу и продолжил работу заседания, поблагодарив коллег и Правительство Татарстана за оказанное доверие.