Наиль Магдеев избран мэром Набережных Челнов

«Нам необходимо продолжать строительство жилья, капитальный ремонт городской больницы, строительство школ и детских садов в новых микрорайонах. Кроме того, предстоит капитальный ремонт 15 школ и 59 детских садов — все они были построены 35−40 лет назад. В планах также строительство студенческого кампуса Набережночелнинского филиала КФУ», — отметил мэр.