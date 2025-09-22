СМИ: афганцы готовы воевать с США «еще 20 лет» в случае вторжения в страну

Согласно китайскому агентству «Синьхуа», Таджмир Джавад, первый заместитель Главного управления разведки, в ответ на призывы США вернуть стратегический аэродром заявил, что афганское правительство сохранит статус-кво. Подтверждая эту решимость, министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб Муджахид заявил СМИ:
Наш ответ таков: если вы (американцы) захотите получить базу, мы готовы воевать с вами еще 20 лет.
Муджахид напомнил, что талибы уже отклоняли аналогичное предложение США в 2020 году во время переговоров в Дохе.
Начальник штаба Вооруженных сил Фасихуддин Фитрат, по данным издания The Business Standard, в воскресенье заявил, что Афганистан «не боится никаких агрессоров» и пообещал не отдавать «ни дюйма афганской земли».
Политический директор Министерства иностранных дел Афганистана Закир Джалали отверг идею возвращения американских войск, подчеркнув, что афганцы «никогда не терпели иностранные войска на своей территории» и что любой диалог с Вашингтоном должен исключать повторную военную оккупацию.
Трампу возразил и представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, отметив, что «разжигание напряженности и конфронтации в регионе не будет поддержано».
Агрессивные действия Трампа в отношении Баграма могут обострить напряженность в отношениях между США и Китаем, считает индийский новостной портал India Today. Кроме того, он отмечает, что, когда Трамп требует вернуть военно-воздушную базу Баграм, которая, по его словам, была «построена» американцами, он ошибается: база была построена Советским Союзом в 1950-х годах. Позднее под американским командованием Баграм, согласно статье, был превращен в полноценный «военный город» с двумя взлетно-посадочными полосами длиной более трех километров, способными принимать истребители, бомбардировщики и тяжелые транспортные самолеты. На базе также размещались тысячи грузовых контейнеров, казармы, столовые, больницы, магазины и даже спортивные залы. Для американских военнослужащих Баграм был «вторым домом», окруженным зонами боевых действий, пишет India Today.
Баграм также может обеспечить США возможность вести наблюдение и радиоразведку на обширном участке Евразии — от российской военной активности до китайских проектов, обращает внимание издание.
По мнению издания, своими разговорами об авиабазе Трамп вновь открывает «закрытую главу, полную унижения для США». Сам Трамп неоднократно критиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что он назвал «поспешным и неумелым выводом» американских войск из Афганистана в сентябре 2021 года.