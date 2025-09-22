СМИ: афганцы готовы воевать с США «еще 20 лет» в случае вторжения в страну

Агрессивные действия Трампа в отношении Баграма могут обострить напряженность в отношениях между США и Китаем, считает индийский новостной портал India Today. Кроме того, он отмечает, что, когда Трамп требует вернуть военно-воздушную базу Баграм, которая, по его словам, была «построена» американцами, он ошибается: база была построена Советским Союзом в 1950-х годах. Позднее под американским командованием Баграм, согласно статье, был превращен в полноценный «военный город» с двумя взлетно-посадочными полосами длиной более трех километров, способными принимать истребители, бомбардировщики и тяжелые транспортные самолеты. На базе также размещались тысячи грузовых контейнеров, казармы, столовые, больницы, магазины и даже спортивные залы. Для американских военнослужащих Баграм был «вторым домом», окруженным зонами боевых действий, пишет India Today.