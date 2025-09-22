Ричмонд
Fox News узнал о письме ХАМАС Трампу с условиями перемирия

Палестинское движение ХАМАС подготовило личное письмо президенту США Дональду Трампу с условием для освобождения половины израильских заложников — взамен предлагается гарантировать 60-дневное прекращение огня. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По данным телеканала, письмо в настоящее время находится у катарских посредников. Как ожидается, оно будет доставлено главе Белого дома уже «на этой неделе».

Катар был одной из ключевых площадок и посреднических стран в переговорном процессе между Израилем и ХАМАС (наряду с Египтом и США), но приостановил усилия, когда Израиль 9 сентября нанес удар по руководству ХАМАС в Дохе. В результате погибли не менее шести человек, включая сына главы ХАМАС в секторе Газа и сотрудника сил безопасности Катара.

В минувшую субботу военное крыло ХАМАС опубликовало снимки 47 заложников, призвав «попрощаться с ними» в связи с операцией израильской армии в Газе. Они находятся в плену почти два года — с тех пор как силы ХАМАС вторглись на территорию Израиля.

В мае этого года Израиль начал новое масштабное наступление в секторе Газа в рамках операции «Колесницы Гедеона», ХАМАС после этого решил вернуться к переговорам о прекращении огня.

