Fox News узнал о письме ХАМАС Трампу с условиями перемирия

Катар был одной из ключевых площадок и посреднических стран в переговорном процессе между Израилем и ХАМАС (наряду с Египтом и США), но приостановил усилия, когда Израиль 9 сентября нанес удар по руководству ХАМАС в Дохе. В результате погибли не менее шести человек, включая сына главы ХАМАС в секторе Газа и сотрудника сил безопасности Катара.