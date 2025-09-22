Ричмонд
Минниханов назначил нового министра молодежи

Раис Татарстана Рустам Минниханов поменял главу Министерства Молодежи Республики. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

Министром молодежи стал Кадыров Азат Рифгатович. Он уже имеет опыт такой высокой должности, так как до этого работал министром земельно-имущественных отношений Татарстана.

Ранее Министром молодежи был Садыков Ринат Наильевич, ныне ставший куратором Лисичанска и Рубежного в ЛНР, над которыми Татарстан взял шефство.

