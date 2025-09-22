Минниханов назначил нового министра молодежи

Министром молодежи стал Кадыров Азат Рифгатович. Он уже имеет опыт такой высокой должности, так как до этого работал министром земельно-имущественных отношений Татарстана.
Ранее Министром молодежи был Садыков Ринат Наильевич, ныне ставший куратором Лисичанска и Рубежного в ЛНР, над которыми Татарстан взял шефство.
Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.Читать дальше