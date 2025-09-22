Ричмонд
Токаев выступит на сессии Генассамблеи ООН

Завтра, 23 сентября, Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии общих дебатов юбилейной 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

Пленарное заседание откроет председатель 80-ой Генассамблеи ООН Анналена Бербок. «Выступление Касым-Жомарта Токаева запланировано ориентировочно в период с 13.00 до 14.00 по времени Нью-Йорка (22.00 — 23.00 по времени Астаны)», — сообщили в Акорде.

