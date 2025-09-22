Додон рассказал, почему власти Молдавии запугивают граждан перед выборами

«То, что происходит в последние дни, и как ведет себя правительство, говорит о том, что ПДС проиграл выборы. Партия, которая уверена в победе, не ведет себя так, как ПДС и Майя Санду. Когда власть боится граждан — это демократия, но когда граждане боятся власти — это диктатура. Мы являемся свидетелями диктатуры», — заявил Додон на брифинге.