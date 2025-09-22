Путин сообщил, что Россия хочет сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ

Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Он подчеркнул, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Также Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия. При этом глава государства предупредил, что РФ в состоянии ответить на любые угрозы «не на словах, а путем применения военно-технических мер». В Госдуме назвали заявление президента «четким сигналом США».