МИД Британии обвинил Россию в создании угрозы прямой конфронтации с НАТО

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер обвинила Россию в нарушении воздушного пространства стран НАТО. По ее словам, тем самым Москва открывает дорогу к прямой конфронтации с Североатлантическим альянсом, который готов «защищать небо и территорию» своих союзников.

Источник: AP 2024

«Ваши безрассудные действия могут привести к прямой вооруженной конфронтации между НАТО и Россией. Наш североатлантический союз является оборонительным, но не питайте иллюзий, мы готовы защищать небо и территорию НАТО. Если нам понадобится противостоять самолетам, действующим в пространстве НАТО без разрешения, мы сделаем это», — сказала Иветт Купер во время экстренного заседания Совбеза ООН (цитата по Reuters).

Заседание было созвано из-за заявления Эстонии о вторжении российских истребителей в воздушное пространство страны 19 сентября. В связи с этим Таллин задействовал 4-ю статью НАТО, предполагающую консультации альянса в случае угрозы территориальной безопасности одного из членов блока. Кремль назвал обвинения Эстонии безосновательными.

