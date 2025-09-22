Обращение президента к народу Молдовы: прозвучали трагедия и паника, но не было ни слова о реальных проблемах простых людей

Президент Санду выступила с обращением:
Молдова — в опасности!
Мы не продаемся, тем более за три (почем ТРИ?) сребреника!
Мы никого не боимся!
В общем, если суммировать поток сознания Майи Санду, то суть в том, что «я не смогла побороть внутренние проблемы, но я ловко научилась находить внутренних и внешних врагов (которые, по умолчанию, мешают мне побороть внутренние проблемы)», пишет ТГ-канал «Гений Карпат».
И если на парламентских выборах люди скажут, что нам это всё надоело, катись, Майя, в пень со своими проблемами в своей голове, то смысл моей жизни потеряется. Ну и намёк, что и власть потеряется, как следствие, тоже.
В остальном, простите, но лучшим противодействием всем перечисленным президенткой угроз могли быть хорошие отношения Молдовы со всеми странами мира и высокий уровень жизни. Но для этого надо было заниматься Молдовой, а не тем, чем занималась Санду и PAS.
Испортив отношения почти со всеми и уронив уровень жизни, довольно странно искать корень зол где-то и в ком-то, кроме собственного отражения в зеркале.
Что по итогам спича президента Санду?
1 По-русски уже не говорим, обращаемся только к титульным — меленькие субтитры сливались с картинкой.
2 Тревожный истеричный голос.
3 Траурное платье.
4 Еще немного и показалось, что скажет: «Я устала, я мухажук»!
Там реально трагедия какая-то.
28 сентября — все на выборы.
Второго тура не будет!