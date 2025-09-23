Ричмонд
Рустам Минниханов утвердил состав правительства Татарстана

Практически все министры сохранили за собой свои посты.

Источник: Комсомольская правда

После очередного вступления в должность главы Татарстан Рустам Минниханов подписал указы, утверждающие состав правительства республики. Практически все министры сохранили за собой свои посты.

Поэтому на этом фоне выделилась только одна кадровая перестановка. Так, на пост министра земельных и имущественных отношений республики вернулся Фаниль Аглиуллин, который уже руководил этим ведомством на протяжении пяти лет, с 2019 по 2024 год. Освободившееся же кресло главы Министерства молодежи занял его предшественник на посту минземимущества — Азат Кадыров.

Что касается остального кабинета министров, то Минфином по-прежнему будет курировать Марат Файзрахманов, Минпромторг Олег Коробченко, Минсельхоз Марат Зяббаров, Минэкономики Мидхат Шагиахметов, а сферы юстиции и образования останутся под руководством Рустема Загидуллина и Ильсура Хадиуллина соответственно. Сохранили свои позиции и другие ключевые министры: Ирада Аюпова (культура), Эльмира Зарипова (труд и соцзащита), Марат Айзатуллин (строительство и ЖКХ), Фарит Ханифов (транспорт), Равиль Кузюров (лесное хозяйство), Владимир Леонов (спорт), Александр Шадриков (экология).

