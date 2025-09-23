Рустам Минниханов утвердил состав правительства Татарстана

Поэтому на этом фоне выделилась только одна кадровая перестановка. Так, на пост министра земельных и имущественных отношений республики вернулся Фаниль Аглиуллин, который уже руководил этим ведомством на протяжении пяти лет, с 2019 по 2024 год. Освободившееся же кресло главы Министерства молодежи занял его предшественник на посту минземимущества — Азат Кадыров.