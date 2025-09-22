Блок национального единства выходит из избирательной гонки в пользу PAS

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Избирательный Блок национального единства (BNE), придерживающийся унионистских взглядов, выходит из предвыборной гонки в пользу партии «Действие и солидарность» (PAS). Об этом было заявлено на брифинге, прошедшем в понедельник.
В ходе брифинга лидеры партий, входящих в BNE, и глава PAS Игорь Гросу объявили о подписании соглашения о политическом сотрудничестве. Согласно документу, блок снимает своих кандидатов и призывает своих избирателей голосовать за PAS. Представители обеих сторон заявили, что это объединение необходимо «для сохранения европейского курса».
«Подписывая этот документ, стороны принимают на себя предлагаемые обязательства и подтверждают намерение сотрудничать ради процветающего будущего Республики Молдова в Европейском союзе», — говорится в тексте документа.
При этом PAS в ответ взяла на себя обязательство продвигать политику, которая, по словам подписантов, будет способствовать укреплению культурных и языковых связей с Румынией, а также заключить «привилегированное соглашение» с Бухарестом.
Напомним, BNE был создан из Партии национального воссоединения ACASĂ и Национал-либеральной партии.
Парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября.