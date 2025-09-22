Ричмонд
Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с Дональдом Трампом

Основное внимание было уделено перспективам двустороннего сотрудничества Казахстана и Соединенных Штатов.

Источник: Акорда

АЛМАТЫ, 22 сен — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с президентом США Дональдом Трампом.

Во время беседы основное внимание было уделено перспективам двустороннего сотрудничества Казахстана и Соединенных Штатов.

Дональд Трамп отметил важность расширения взаимодействия в сферах экономики и торговли.

Президенты также обсудили актуальные вопросы, касающиеся международной ситуации.

