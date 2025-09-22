Ричмонд
США и Казахстан договорились о поставке локомотивов на $4 млрд

США и Казахстан договорились о крупной сделке поставке локомотивов на $4 млрд, заявил глава американского Минторга Говард Латник.

«Эта сделка — больше чем история успеха. Речь идёт об американских инновациях, которые ведут за собой мир, о поддержке тысяч рабочих мест в Техасе и Пенсильвании и об укреплении партнёрства США и Казахстана», — сообщил Латник в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что провёл хорошую беседу с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

