США и Казахстан договорились о поставке локомотивов на $4 млрд

«Эта сделка — больше чем история успеха. Речь идёт об американских инновациях, которые ведут за собой мир, о поддержке тысяч рабочих мест в Техасе и Пенсильвании и об укреплении партнёрства США и Казахстана», — сообщил Латник в соцсети X.