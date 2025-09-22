США и Казахстан договорились о поставке локомотивов на $4 млрд

«Эта сделка — больше чем история успеха. Речь идёт об американских инновациях, которые ведут за собой мир, о поддержке тысяч рабочих мест в Техасе и Пенсильвании и об укреплении партнёрства США и Казахстана», — сообщил Латник в соцсети X.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что провёл хорошую беседу с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше