Латвия хочет восстановить болота на границе и сделать их «защитным рубежом»

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Латвии намерены запустить проект по восстановлению болот в районе восточной границы страны, экосистемы станут природными барьерами. Об этом на своем сайте сообщило оборонное ведомство балтийской республики.
«Вооруженные силы поддерживают восстановление мест добычи торфа на восточной границе Латвии. Это может стать естественным барьером», — отмечается в сообщении.
Как отметило Минобороны, особенно важно сосредоточиться на тех районах, где восстановление болотных экосистем способствовало бы строительству Балтийской линии обороны.
Аналогичные планы также есть у Литвы. В неправительственном фонде восстановления и охраны болот отметили, что «болота могут стать непреодолимым природным препятствием для военной техники».-0-