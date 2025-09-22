БЖД отменила некоторые поезда 30 сентября и 1 октября, в том числе из Минска. Рассказываем подробности

Из-за проведения плановых ремонтных работ на железнодорожных мостах перегонов Кульгаи — Зябки и Подсвилье — Крулевщизна 30 сентября и 1 октября некоторые поезда будут следовать по измененным маршрутам или будут отменены, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.
Речь идет о поездах международных, межрегиональных и региональных линий.
В частности, поезд № 80 Калининград — Санкт-Петербург, отправляющийся из Калининграда 30 сентября, будет следовать измененным маршрутом через станции Минск, Орша и Витебск.
Помимо этого отменяется несколько поездов. Так, поезда № 869 Минск — Полоцк отправлением из Минска 30 сентября, № 626/625 Витебск — Крулевщизна отправлением из Витебска 30 сентября, из Крулевщизны 1 октября, а также поезд № 619/620 Крулевщизна — Лынтупы отправлением со станции Лынтупы 30 сентября и из Крулевщизны 1 октября отменяются.
При этом между Минском и Полоцком дополнительно будет назначен поезд № 878 Минск — Полоцк, который будет следовать через станции Орша и Витебск. Из Минска поезд будет отправляться 30 сентября в 17.25, он прибудет в Полоцк в 22.55.
Отмечается, что с 30 сентября по 1 октября на участках Полоцк — Крулевщизна — Поставы и Молодечно — Крулевщизна некоторые поезда региональных линий будут следовать измененным маршрутом и с другим расписанием.
Подробную информацию о расписании движения поездов можно найти на официальном сайте БЖД.