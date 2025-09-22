БЖД отменила некоторые поезда 30 сентября и 1 октября, в том числе из Минска. Рассказываем подробности

При этом между Минском и Полоцком дополнительно будет назначен поезд № 878 Минск — Полоцк, который будет следовать через станции Орша и Витебск. Из Минска поезд будет отправляться 30 сентября в 17.25, он прибудет в Полоцк в 22.55.