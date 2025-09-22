Ли Си: встреча с Лукашенко произвела на меня глубокое впечатление

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча с Александром Лукашенко произвела на меня глубокое впечатление. Это подчеркнул член Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ли Си на встрече с главой Администрации Президента Республики Беларусь Дмитрием Крутым, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Крутой: Беларусь и Китай оказывают друг другу неизменную поддержку во всех международных вопросах.
Он от имени делегации Компартии Китая поблагодарил за гостеприимный прием и тщательную подготовку данного визита. Ли Си сделал лирическое сравнение с ветром весны своих эмоций, испытанных от красоты Беларуси и дружбы с Беларусью.
Китайский гость обратил внимание на плотную программу своей работы в нашей стране во время визита. «Сегодня мы встретились с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. У нас состоялся углубленный диалог. Сначала у нас была встреча, в которой участвуют все члены делегации, потом была встреча в узком кругу. Это произвело на меня глубокое впечатление».
«Такой особенный прием показывает, что наш Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин и Александр Лукашенко на протяжении многих лет сохраняют стратегические отношения, вместе делают стратегическое планирование и между ними очень глубокая дружба. Они совместно продвигают развитие наших отношений», — отметил китайский гость.
Он также напомнил о недавно состоявшейся встрече в Китае Президента Беларуси и Си Цзиньпина. «Цель моего визита заключается в том, чтобы реализовать важные договоренности лидеров наших стран», — подчеркнул Ли Си.
«Китай и Беларусь создали всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство и наши отношения достигли наилучшего уровня в истории. Мы настоящие друзья, хорошие партнеры, которые искренне обращаются друг к другу, доверяют друг другу, — продолжил член Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая. — Стратегическое взаимодоверие и тесные контакты на высоком уровне между Си Цзиньпином и Александром Лукашенко заложили крепкую основу для развития китайско-белорусских отношений на высоком уровне».-0-
Фото Максима Гучека.