Желтая карточка для экономики? О чем говорят решения Fitch и Moody’s понизить прогнозный рейтинг Польши

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинговое агентство Moody’s понизило прогнозируемый кредитный рейтинг Польши до негативного. Об этом пишет портал Money.pl со ссылкой на экспертов.
Две недели назад агентство Fitch также изменило этот рейтинг Польши со стабильного на негативный. Отмечалось, что решение было принято в связи с высоким дефицитом бюджета и растущим государственным долгом.
Эксперты утверждают, что недавние решения крупных рейтинговых агентств являются серьезным предупреждением для польской фискальной политики. Дефицит бюджета Польши уже достиг 6,6−6,9% ВВП, а государственный долг приближается к конституционным пределам.
«Решения Fitch и Moody’s понизить прогнозируемый рейтинг Польши можно сравнить с грозящим пальцем. Это предупреждение о том, что, если направление фискальной политики сохранится, Польша может потерять свои текущие благоприятные кредитные рейтинги», — заявила Марта Петка-Загаевска, директор Управления макроэкономического анализа PKO Bank Polski.
Рейтинговые агентства, аргументируя свои решения, отмечают несколько аспектов. Текущий дефицит бюджета Польши явно больше, чем прогнозировалось ранее, отмечает эксперт. Кроме того, агентства обращают внимание на сложную политическую ситуацию в Польше. Отношения между правительством и президентом напряженные. Президентский дворец может наложить вето на многие законы и реформы. В то же время перспектива парламентских выборов в 2027 году не только препятствует сбережению средств, но и может привести к новым расходам.
Экономист Рафал Бенецкий отметил, что понижение прогнозируемого рейтинга Польши — это прежде всего сигнал политикам. «Понижение прогноза рейтинга — это “желтая карточка” польским политикам и сильный сигнал в их адрес. В настоящее время идет предвыборная кампания 2027 года, и агентство Moody’s выражает опасения, что это может привести к дальнейшему увеличению бюджетных расходов. В этом случае возможно понижение самого рейтинга», — выразил мнение Бенецкий.
«В одном из первых абзацев агентство написало, что отсутствие сотрудничества между важнейшими центрами силы не идет на пользу экономике и государству», — обращает внимание он.
Главная проблема Польши — ее государственные финансы, которые в последние годы резко ослабли. Дефицит бюджета в 2024 году, согласно методологии ЕС, достиг 6,6% ВВП, а прогноз на 2025 год составляет 6,9%. Это более чем вдвое превышает показатели, обычно ожидаемые от стран с рейтингом А. Государственный долг, согласно методологии ЕС, вырос до 55,3% ВВП в 2024 году. Превышение 55% инициирует обязательные процедуры стабилизации, предусмотренные Конституцией, однако политический тупик между правительством и президентом Польши блокирует их реализацию. Прогнозы показывают, что без дополнительных мер долг может превысить установленный ЕС порог в 60% ВВП уже к 2026 году.
Долгосрочные перспективы вызывают особую тревогу. По прогнозам Moody’s, без дополнительных мер консолидации государственный долг может превысить 70% ВВП к концу текущего десятилетия. Этот уровень уже явно превышает стандарты безопасности для стран инвестиционного уровня.
Одним из основных факторов, способствующих ухудшению бюджетной ситуации, являются рекордные расходы на оборону, отмечает Money.pl. В 2025 году Польша выделит на оборону 4,7% ВВП — самый высокий показатель среди стран НАТО. Ожидается, что в 2026 году расходы увеличатся до 4,8% ВВП.
Рейтинговые агентства подчеркивают, что увеличение расходов на оборону создает структурное давление на бюджет, которое невозможно ликвидировать легко. -0-