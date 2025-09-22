Желтая карточка для экономики? О чем говорят решения Fitch и Moody’s понизить прогнозный рейтинг Польши

Главная проблема Польши — ее государственные финансы, которые в последние годы резко ослабли. Дефицит бюджета в 2024 году, согласно методологии ЕС, достиг 6,6% ВВП, а прогноз на 2025 год составляет 6,9%. Это более чем вдвое превышает показатели, обычно ожидаемые от стран с рейтингом А. Государственный долг, согласно методологии ЕС, вырос до 55,3% ВВП в 2024 году. Превышение 55% инициирует обязательные процедуры стабилизации, предусмотренные Конституцией, однако политический тупик между правительством и президентом Польши блокирует их реализацию. Прогнозы показывают, что без дополнительных мер долг может превысить установленный ЕС порог в 60% ВВП уже к 2026 году.