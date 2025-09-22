Reuters: США планируют ввести всеобъемлющие санкции против МУС

Нынешняя американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом уже несколько раз вводила санкции в отношении МУС. Указ, предусматривающий введение санкций против должностных лиц инстанции, Трамп подписал 6 февраля. Американское правительство обвинило суд в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль. В США считают, что МУС злоупотребил своими полномочиями, выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. Указ позволяет применять финансовые и визовые рестрикции против причастных к расследованиям в отношении американских граждан или их союзников сотрудников суда, а также членов их семей.